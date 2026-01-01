"Убеден съм, че с времето клеветите и лъжите по мой адрес ще бъдат разобличени, защото истината е като водата – тя винаги си проправя път“, пише Сандов

Борислав Сандов обяви, че няма да се кандидатира за депутат на предстоящите избори. 

„Вече повече от месец срещу мен се води гнусна очерняща кампания от представители на политически партии, медии и дори някои институции. В социалните медии и сайтове за фалшиви новини се разпространяват клеветнически и лъжливи твърдения, а също така интерпретации на факти и манипулативни внушения. След като не успяха през всички тези години да ме сломят, подчинят или корумпират, сега се опитват да окалят името и делата ми, както и каузите, които съм отстоявал“, написа Сандов във Facebook.

Той отбелязва, че през последните две години избягва публичността, но това не означава, че го е страх от прожекторите. Борислав Сандов отбелязва, че съвестта му е чиста и се гордее с постъпките си. Той вярва, че и по съдебен път ще защити това. 

Лена Бориславова извън изборите: Битката продължава – по нов начин, на нов терен

„На предстоящите извънредни парламентарни избори няма да бъда кандидат за народен представител. За себе си взех това решение още преди месец, а през последните дни опитах да убедя и колегите ми, които настояваха да се включа. Основната причина е именно тази очерняща кампания, която не бива да се прехвърля върху хората в листите на Коалиция ‘Антикорупционен блок’. Убеден съм, че с времето клеветите и лъжите по мой адрес ще бъдат разобличени, защото истината е като водата – тя винаги си проправя път“, допълни Сандов.

Той обяви, че ще продължи да се бори срещу несправедливостта, мафията и корупцията в България. "Ще продължа да работя за чиста и свята република, за модерна и просперираща държава, за солидарно и благоденстващо общество“, подчерта Сандов.

„Бъдете здрави и разумни! Не се оставяйте някой да ви ‘води за носа’. Нито от старите, нито от новите. Съдете по делата и не избирайте по-малкото зло. Избирайте доброто, дори наглед това да изглежда нерационално. Достатъчно ‘мотики’ са ‘настъпвани’ в политическата история на България, като почти винаги причините са били рационални действия и наивно очакване за ‘Неволята’“, заключи Сандов.

