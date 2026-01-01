Борислав Сандов обяви, че няма да се кандидатира за депутат на предстоящите избори.

„Вече повече от месец срещу мен се води гнусна очерняща кампания от представители на политически партии, медии и дори някои институции. В социалните медии и сайтове за фалшиви новини се разпространяват клеветнически и лъжливи твърдения, а също така интерпретации на факти и манипулативни внушения. След като не успяха през всички тези години да ме сломят, подчинят или корумпират, сега се опитват да окалят името и делата ми, както и каузите, които съм отстоявал“, написа Сандов във Facebook.

Той отбелязва, че през последните две години избягва публичността, но това не означава, че го е страх от прожекторите. Борислав Сандов отбелязва, че съвестта му е чиста и се гордее с постъпките си. Той вярва, че и по съдебен път ще защити това.

„На предстоящите извънредни парламентарни избори няма да бъда кандидат за народен представител. За себе си взех това решение още преди месец, а през последните дни опитах да убедя и колегите ми, които настояваха да се включа. Основната причина е именно тази очерняща кампания, която не бива да се прехвърля върху хората в листите на Коалиция ‘Антикорупционен блок’. Убеден съм, че с времето клеветите и лъжите по мой адрес ще бъдат разобличени, защото истината е като водата – тя винаги си проправя път“, допълни Сандов.

Той обяви, че ще продължи да се бори срещу несправедливостта, мафията и корупцията в България. "Ще продължа да работя за чиста и свята република, за модерна и просперираща държава, за солидарно и благоденстващо общество“, подчерта Сандов.

„Бъдете здрави и разумни! Не се оставяйте някой да ви ‘води за носа’. Нито от старите, нито от новите. Съдете по делата и не избирайте по-малкото зло. Избирайте доброто, дори наглед това да изглежда нерационално. Достатъчно ‘мотики’ са ‘настъпвани’ в политическата история на България, като почти винаги причините са били рационални действия и наивно очакване за ‘Неволята’“, заключи Сандов.