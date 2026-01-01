„След 4 години в активната политика, взех решение да не участвам в предстоящите предсрочни парламентарни избори“ – това бе първият коментар на Лена Бориславова, след като стана ясно, че няма да бъде в листите на ПП-ДБ за изборите.

Денков: Лена Бориславова няма да бъде в листите на ПП-ДБ на изборите

„След 4 брутални години на политическия терен, се радвам, че имах възможността да бъда част от скъсването на България с почти 100%-я енергиен монопол от Русия, присъединяването ни към Шенген и Еврозоната, оказването на така критичната помощ на Украйна в първите дни на войната, както и от съпротивата срещу овладяната съдебна система на олигархичния модел на Борисов и Пеевски и другите тъмни сенки, държащи България в миналото“, посочва тя в пост в социалните мрежи.

Бориславова споделя, че тези 4 години са я научили на много уроци, сблъскали са я с успехи и грешки, с предателства и ценни приятелства, с най-хубавото и най-лошото в човешката природа, и са я направили по-силна и по-мъдра.

„След 4 години възнамерявам да вложа цялата си енергия и научените уроци, за да продължа да противодействам на всичко, което не харесвам в заобикалящата ме реалност. По нов начин. На нов терен. С нови и стари съюзници. Дълбоко вярвам, че ако не беше пътят ми досега, нямаше да мога да го сторя ефективно. В последните месеци активно работя по два нови проекта, с които ще се изправя по нов начин срещу произвола, безнаказаността, простащината и наглостта в политиката у нас. Съвсем скоро ще ви споделя повече подробности. А дотогава битката продължава“, зарича се тя.

„С дълбока благодарност към всички хора, близки и далечни, с които бяхме заедно през последните 4 години, защото всички сте ценна част от съдбата и силата ми днес и утре. Stay tuned“, завършва поста си Лена Бориславова.