Лена Бориславова няма да бъде в листите на ПП-ДБ на предстоящите предсрочни парламентарни избори. Това обяви в ефира на NOVA NEWS съпредседателят на парламентарната група на "Продължаваме промяната" Николай Денков

Денков заяви, че в ПП–ДБ все още не са започнали обсъждане на кандидатдепутатските листи. Той уточни, че Лена Бориславова сама е взела решение да не участва, а Лорер е бил изключен. По думите му при общи листи решенията ще се вземат със съгласието на всички партньори в ПП–ДБ.

Припомняме, че на 17 януари зам.- председателят на "Продължаваме Промяната" акад. Николай Денков заяви, че Даниел Лорер няма да бъде част от предизборните листи на ПП-ДБ.

„Когато местата в листите свършат“: Лена Бориславова загатна за „преход“ в ПП

Преди два дни Лена Бориславова загатна за преход в "Продължаваме Промяната" чрез пост в социалните мрежи.

"Затова е много показателно, когато избираемите места в листите свършат, как доскорошният народен представител ще избере да направи прехода. Това казва много как той или тя ще продължи занапред да бъде част от обществения живот", написа тя във Facebook.

Даниел Лорер с първи коментар след изключването му от ПП

"За всеки добър политик идва момент, в който да бъдеш в политиката и да изпълняваш своето призвание съвпадат като момент и място. Но това съвпадение не трае вечно. И въпросът е какво се случва, когато този момент премине: успяваш ли да опазиш смисъла да бъдеш наричан „народен представител“ или се плъзгаш по наклонената плоскост на политическото оцеляване на всяка цена, на инстинкта за самосъхранение и готовността за компромиси, продиктувани от кариерни въжделения.

С времето и твърде често, за съжаление, политиката тихо се превръща от инструмент за промяна в цел".