Депутатката от ПП-ДБ Лена Бориславова загатна за преход в "Продължаваме Промяната".

"Затова е много показателно, когато избираемите места в листите свършат, как доскорошният народен представител ще избере да направи прехода. Това казва много как той или тя ще продължи занапред да бъде част от обществения живот", написа тя във Facebook.

Публикацията на Бориславова предизвика спекулации относно участието ѝ в предсрочните парламентарни избори.

Припомняме, че на 17 януари зам.- председателят на "Продължаваме Промяната" акад. Николай Денков заяви, че Даниел Лорер няма да бъде част от предизборните листи на ПП-ДБ.

В този смисъл думите на Бориславова могат да се тълкуват и като коментар на ситуацията с Лорер и перспективите пред "всеки добър политик":

"За всеки добър политик идва момент, в който да бъдеш в политиката и да изпълняваш своето призвание съвпадат като момент и място. Но това съвпадение не трае вечно. И въпросът е какво се случва, когато този момент премине: успяваш ли да опазиш смисъла да бъдеш наричан „народен представител“ или се плъзгаш по наклонената плоскост на политическото оцеляване на всяка цена, на инстинкта за самосъхранение и готовността за компромиси, продиктувани от кариерни въжделения.

С времето и твърде често, за съжаление, политиката тихо се превръща от инструмент за промяна в цел".