В интервю за британския вестник „Гардиън“ украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия постепенно губи инициативата във войната, въпреки че конфликтът остава тежък и разрушителен.

Повече от четири години след началото на пълномащабната руска инвазия Зеленски смята, че ситуацията на фронта е най-благоприятната за Украйна от дълго време насам.

„Не можем да кажем, че Русия губи войната. Но можем да кажем, че губи инициативата ден след ден“, подчерта украинският лидер.

Според него през последните седмици Москва е претърпяла поредица от военни и политически неуспехи. Украински дронове са нанесли удари по стратегически обекти в Санкт Петербург и окупирания Крим, а руското настъпление на източния фронт е значително забавено.

Зеленски твърди, че руските сили губят над 30 000 военнослужещи месечно, включително убити и тежко ранени.

„Това са огромни загуби. Те показват, че Русия не печели тази война“, каза той.

В същото време украинският президент обвини руския държавен глава Владимир Путин, че системно подвежда както собственото си общество, така и международната общност.

„Причината, поради която лъже, няма значение. Путин лъже от самото начало на войната“, заяви Зеленски.

По думите му Кремъл продължава да използва дезинформация, за да оправдава военните си действия в Украйна и да поддържа обществена подкрепа за конфликта.

Зеленски коментира и международната позиция на Русия, като посочи, че Москва постепенно губи влияние в редица държави.

„Те са изолирани в Европа и от Съединените щати. Те са сами“, заяви украинският президент.

Той благодари на САЩ за оказаната подкрепа, но призна, че вниманието на Вашингтон все повече се насочва към кризите в Близкия изток.

Според Зеленски Украйна продължава да се нуждае от допълнителни системи за противовъздушна отбрана, особено от американските ракети Patriot, които според него са най-ефективното средство срещу руските балистични ракети.

Украинският лидер призова европейските съюзници да увеличат помощта за Киев и да участват по-активно в защитата на украинското въздушно пространство. В замяна той предложи Украйна да сподели натрупания си опит в областта на безпилотните технологии и противодействието на дронове.

В заключение Зеленски заяви, че крайната победа няма да бъде само военна.

„Победата ще дойде, когато руското общество осъзнае, че войната е трагедия и за самата Русия, а не само за Украйна“, каза той.