Украинският президент Володимир Зеленски осъди в петък руския президент Владимир Путин, след като Москва отхвърли призива му за лична среща за обсъждане на прекратяването на четиригодишната война.

Зеленски обвини Путин, че се „страхува“ да се срещне с него за преговори в Турция

„За съжаление, руската страна отново избира войната – всички чуха днешния отговор. Слаб отговор. Той просто не иска да сложи край на войната", заяви Зеленски от Киев.

Изявлението последва отговора на Путин, според когото той не вижда „смисъл" в среща с украинския лидер.