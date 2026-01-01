Апелативният съд във Варна потвърди присъда на Окръжния съд в града, с която мъж е признат за виновен за убийството на жената, с която живеел на семейни начала, съобщиха от пресслужбата на съда.

Наложеното наказание е в размер на 17 години „лишаване от свобода“. Мъжът и жената живеели на семейни начала, но понякога помежду им избухвали скандали и мъжът удрял жената.

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На 27 март 2024 година в проява на ревност, той ѝ нанесъл множество удари с ръце и с режещ инструмент. Едно от нанесените прободни наранявания предизвикало остър кръвоизлив и жената починала. Мъжът направил опит да прикрие деянието, след което сам повикал Спешна помощ.

Престъплението е извършено по особено мъчителен за убитата начин, с особена жестокост и в условията на домашно насилие, допълват от пресслужбата на съда. Решението подлежи на касационна проверка от Върховния касационен съд.

Припомняме, че в началото на март Районният съд във Варна наложи ефективна присъда от осем месеца лишаване от свобода на 47-годишен мъж за отправена закана за убийство и причиняване на телесна повреда на жената, с която живеел на семейни начала.