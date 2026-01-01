Подуправителят на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) проф. Момчил Мавров подаде оставка, съобщиха от пресцентъра на НЗОК.

"Подадох оставката си, тъй като без политическо доверие управлението е немислимо. Винаги съм избирал фактите пред внушенията, закона пред натиска и обществения интерес пред удобството. Позициите идват и си отиват, а името остава. Достойнството не се крепи на длъжности", допълва проф. Мавров цитиран в съобщението.

Доц. д-р Петко Стефановски подаде оставка като управител на НЗОК

По-рано днес управителят на НЗОК доц. Петко Стефановски също подаде оставка.

„Без да увъртам. За всеки е ясно, че не разполагам с политическата подкрепа, за да мога да работя спокойно и без да се причиняват трусове в системата. Вярвам, че оставката ми е най-правилното решение“, заяви Стефановски.

ДПС внесе в НС освобождаването на управителя и подуправителя на НЗОК

По думите му здравеопазването има нужда от „спокойствие, стабилност и предвидимост“, а през времето, в което е ръководил институцията, заедно с екипа си са реализирали редица важни промени.

„Свършихме много работа с екипа, който ръководех. Фокусирахме се върху дигитализацията и електронизацията на процесите в Здравната каса. Подобрихме контролната дейност и предложихме редица промени за оптимизирането ѝ“, посочва той.

„Прогресивна България“ предлага предсрочно прекратяване на мандата на управителя и подуправителя на НЗОК

Стефановски отбелязва още, че усилията на ръководството са били насочени към подобряване на достъпа и качеството на медицинската грижа за българските граждани.

В края на обръщението си той пожела успех на своя наследник.

„Пожелавам успех на наследника си! До нови срещи“, написа доц. д-р Петко Стефановски.

На 9 юни, вторник, проекти на решения за предсрочно прекратяване на мандата на управителя на НЗОК Петко Стефановски и на подуправителя Момчил Мавров са внесли от парламентарната група на "Прогресивна България" (ПБ) в Народното събрание, показва справка на сайта на парламента.

ДБ искат да бъде освободен зам-шефът на НЗОК

Впоследствие от "Демократична България" (ДБ) поискаха оставката на подуправителя на НЗОК Момчил Мавров, който според ДБ "е един от символите на корупционните практики в българското здравеопазване".

Божидар Божанов (ДБ) припомни и как е бил избран Мавров: "ИТН и "Възраждане" магически се изпариха от залата, за да може да падне кворумът и да бъде избран Мавров".

Парламентарната група на ДПС също поиска освобождаване на цялото ръководство на НЗОК.

При акция на икономическата полиция в Пловдив бе разкрита схема за източване на средства от НЗОК чрез хиляди фиктивни клинични пътеки за рехабилитация, съобщи в началото на месеца министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев след правителственото заседание.