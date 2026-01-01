Внасяме искане за освобождаване на зам-шефа на НЗОК Момчил Мавров, който според публикации в медиите, е един от символите на корупционните практики в българското здравеопазване. Трябва истински да се започне с разрушаването на този модел, а не само на думи. Това каза депутатът от "Демогратична България" Ивайло Мирчев пред журналисти.

"Току що разбрахме, че порочните практики за смяна на модела в здравеопазването, който е доста емблематичен за това как се работеше в държавата преди. Милиарди евро бяха източвани от няколко бизнес групи. Разбрахме от вицепремиера Донев, че търговете в частните болници на този етап няма да ги има, ще се прави анализ. Знаете в една държавна болница едно лекарство струва Х лева, а в съседната струва 100 пъти по Х и това е за сметка на българските данъкоплатци", обясни Мирчев.

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Смяната на модела, с което това управление дойде, с тази претенция и получи огромна подкрепа, на този етап не се случва. Това може да се види в здравеопазването. Хората, които бяха символ на този модел, продължават да бъдат на ключови позиции. Можеше поне фасадно хората да бъдат сменени, подчерта той.

Ние се въздържахме от гласуването за шефа на здравната комисия в парламента точно заради тези причини, посочи Мирчев.

Божидар Божанков даде конкретен пример: "Помните, че подуправителя на НЗОК беше с отнети правомощия от настоящия управител на НЗОК. Тези отнети правомощия бяха именно заради такива нарушения. Сред тях са скандалът с надценяването на IT системи, както и случаи, свързани с осуетяване на проверки на НЗОК. Всички аргументи ще бъдат подробно изложени в мотивите ни до Народното събрание. В рамките на процедурата ние ще изискаме и доклада тогава на шефа на НЗОК на база, на който той е отнел правомощията".

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Той припомни и как е бил избран Мавров: "ИТН и "Възраждане" магически се изпариха от залата, за да може да падне кворума и да бъде избран Мавров".

Мирчев коментира и друга тема, свързана с решение на ЦИК, което по думите му ощетява "Демократична България" за сметка на Новото начало.

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„В указа на президента има допусната грешка при изчисленията на квотите, тъй като досега никога не сме стигали до хипотеза, в която една партия има повече от половината места в НС, а Изборният кодекс ограничава тя да има повече от половината членове в ЦИК. Тази процедура не е прилагана досега и затова от Президентството са допуснали грешка. Ние изпратихме официално писмо, посочвайки какви са проблемите при прилагането на тази методика. Те не са само за разпределението в ЦИК сега, а и за разпределението в РИК, и ако се приложи същата логика, може да се стигне до непопълнени общински съвети, дори до непопълнени места в НС“, обясни Божанов.

Настояваме президентът да коригира указа, има достатъчно време, допълни той.