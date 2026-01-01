„Три дни преди изборите фокусът на кабинета продължава да бъде опазването на честния вот, защото няма по-голяма заплаха за една държава и едно общество от търговията с демокрация. За съжаление, това не е единственият пазар, на който българският гражданин е превърнат в средство за печалба. Има и друг по тих, по-незабележим, но не по-малко опасенн и това е търговията със здраве, при което се използват слабостите на една пробита системата, за да се пълнят касички. И отново цената я плащат гражданите - с вноските си за здраве, но и буквално със здравето си" – това заяви служебният премиер Андрей Гюров преди началото на днешното заседание на правителството.

Премиерът посочи, че докато лекари и медицински сестри напълно основателно настояват за повече средства, системата е заразена с токсични практики, които я източват и от пари, и от възможност да помага. Използват се вратички в закона – не за по-добро лечение, а за повече печалба. Пример е как едно и също лекарство в една болница струва 23 000 лева, в друга – 125 000, което е пет пъти по-скъпо, над 400% разлика. С тази разлика можеш дори нова кола да си купиш, само от едно лекарство. От всички лекарства на цялата болница е напълно възможно да се обзаведе нов автопарк, отбеляза Гюров.

Според министър-председателя най-трудното за приемане е, че това се оказва напълно законно. В същото време българският пациент е на първо място в Европа по доплащане за здравеопазване. Това не е съвпадение, това е система, която позволява да се печели от болката на гражданите, посочи премиерът. Според него това не е само проблем на здравеопазването, нито само на икономиката. Не е и само политически проблем. Той е морален, категоричен беше Гюров.

Точно заради такива безобразия ние сме в тази сграда. А след три дни има избори, заяви министър-председателят.

Премиерът Гюров разпореди Министерството на здравеопазването в кратък срок да предложи възможни решения.

Предстои на днешното заседание Министерският съвет да обсъди Проект на решение за приемане на Национална програма за превенция на туберкулоза в Република България за периода 2026 - 2030 г. Вносител на предложението е министърът на здравеопазването.

Ранна и бърза диагностика, скрининг сред уязвими групи, навременно лечение, обучения на медици, повишена осведоменост сред населението са част от мерките, които се предвиждат в проекта на Национална програма за превенция на туберкулозата, който беше публикуван за обществено обсъждане.

В дневния ред на заседанието на Министерския съвет са включени общо 18 точки, съобщават още от пресслужбата на кабинета.

Предвижда се кабинетът да разгледа и предложение до Народното събрание да ратифицира Споразумението в рамките на Конвенцията на ООН по морско право за опазването и устойчивото използване на морското биологично разнообразие в зоните, разположени извън националните юрисдикции. Министрите ще обсъдят и Проект на решение за приемане на Стратегия за развитие на българската отбранително-технологична индустриална база.

На заседанието ще бъде разгледано и предложение за одобряване на доплащане на помощ на кандидатите по "Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в България".