Американски и ирански представители заявиха, че са се договорили за споразумение за прекратяване на войната, за вдигане на американската блокада срещу Иран и за повторно отваряне на Ормузкия проток — ход, който може да доведе до по-ниски енергийни цени, след като петролните доставки през ключовия воден път бъдат възобновени. Ето реакциите на някои от световните лидери:

Френският президент Еманюел Макрон:

„Приветствам споразумението, постигнато между САЩ и Иран — резултат от дипломатически усилия, към които допринесоха няколко партньори. Призовавам за неговото бързо и пълно прилагане от всички участници в конфликта. Това споразумение трябва да позволи спешното и безусловно отваряне на Ормузкия проток, за което международната мисия, създадена заедно с Великобритания, е готова да помогне.“

Макрон призова в Екс и за установяване на „здраво и трайно прекратяване на огъня“ в Ливан след сключването на споразумението между САЩ и Иран, отбелязва Франс прес. „Здраво и трайно прекратяване на огъня е абсолютно необходимо“, подчерта той, след като вчера израелски удар в южните покрайнини на Бейрут отне живота на трима души.

Германският канцлер Фридрих Мерц:

„Приветствам споразумението между САЩ и Иран и поздравявам президента Тръмп и иранската страна за този дипломатически пробив. То може да проправи пътя към възстановяване на глобалната икономика и по-сигурен Близък изток. Важно е да бъде приложено решително.“

#BREAKING

🚨German Chancellor #Friedrich_Merz welcomes the US-Iran agreement, congratulates Trump and Iran, says the deal can boost the economy and security, and must be implemented firmly #Germany #IRAN | #USA pic.twitter.com/QjiWIAFex3 — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) June 15, 2026

Японската премиерка Санае Такаичи:

Япония „изразява силна надежда“, че „свободното и безопасно корабоплаване през Ормузкия проток ще бъде гарантирано на практика и че окончателно споразумение по иранския ядрен въпрос и други теми ще бъде постигнато възможно най-скоро“.

Австралийският премиер Антъни Албанезе:

„Австралийското правителство приветства споразумението между Съединените щати и Иран. Австралия отдавна призовава за деескалация и край на конфликта, включително в Ливан.

Както казахме, колкото по-дълго продължава тази война, толкова по-голямо ще бъде въздействието ѝ. Проявата на сдържаност и конструктивният диалог ще бъдат от решаващо значение, за да се предотврати по-нататъшна ескалация и да се постигне трайно споразумение.“

Министърът на външните работи на Нова Зеландия Уинстън Питърс:

„Това ключово и конструктивно споразумение е стъпка към намаляване на напрежението и насърчаване на стабилността в регион, който е от критично значение за глобалната икономическа сигурност… Диалогът и дипломацията остават най-ефективните средства за решаване на дългогодишни проблеми.“