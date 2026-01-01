Американският президент Доналд Тръмп заяви пред „Ню Йорк Таймс“, че ако Иран не постигне окончателно ядрено споразумение със САЩ, той ще възобнови военните действия срещу иранската страна или ще направи Съединените щати „пазител на Близкия изток“ в замяна на 20 процента от приходите на региона, съобщи Ройтерс.

В интервю за вестника Тръмп каза, че споразумението, постигнато с Иран, ще гарантира, че Орзумкият проток е „постоянно свободен от такси“ и коментира, че въпреки възраженията на израелския премиер Бенямин Нетаняху, той е спасил Израел от ядрено унищожение.

САЩ и Иран постигнаха мир, подписват на 19 юни и отварят Ормузкия проток без такси

Споразумението на САЩ и Иран беше обявено в ранните часове днес от пакистанския премиер Шехбаз Шариф, посредник в усилията за прекратяване на войната. Малко по-късно то беше потвърдено от Тръмп и от иранската страна. Споразумението предвижда незабавно спиране на бойните действия, докато отварянето на Ормузкия проток ще стане след официалното подписване в петък в Швейцария.

Макар че засега условията на споразумението не са известни в детайли, според източници то предвижда 60-дневен период, в който ще бъдат проведени разговори за окончателно решение по въпроса за иранската ядрена програма.