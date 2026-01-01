Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон е „прекратил войната с Иран“, след като според него е било постигнато „голямо споразумение“, което може да сложи край на напрежението между двете страни и да доведе до възстановяване на корабоплаването през стратегическия Ормузки проток.

Тръмп обяви, че вицепрезидентът Джей Ди Ванс може да присъства на церемония по подписване на споразумението в Европа още през следващите дни, като представи развитието като значителен дипломатически успех.

От Техеран обаче засега не потвърждават информацията. Говорител на иранското външно министерство заяви, че публикациите за постигната сделка са „просто спекулации“ и подчерта, че страната все още не е взела окончателно решение по каквото и да е споразумение, съобщават държавните медии.

По-рано Тръмп отправи остри предупреждения към Иран и дори заяви, че САЩ са готови да установят контрол върху остров Харг – ключов енергиен център, през който преминава около 90% от износа на ирански суров петрол.

Американският президент сравни евентуалните действия срещу иранския енергиен сектор с политиката на Вашингтон спрямо Венецуела, като подчерта намерението на САЩ да упражнят натиск върху петролните и газовите пазари на Ислямската република.

На този етап остава неясно дали действително е постигнато споразумение между двете страни или става дума за предварителни дипломатически контакти без окончателен резултат.