Конфликтът с Иран далеч не е приключил, заяви днес израелският министър на отбраната Израел Кац на церемония по връчване на награди, предаде ДПА.

"Ако Иран атакува Израел, ще понесе тежък удар, както стана преди няколко дни", изтъкна Кац.

Израелската армия е готова да "нанася удари с голяма сила", каза още министърът на отбраната.

Иран изстреля ракети срещу Израел

След израелски удари по предполагаеми цели на ливанското ислямистко и проиранско движение "Хизбула" в покрайнините на Бейрут в неделя, Иран изстреля ракети по Израел за първи път, откакто влезе в сила примирие в началото на април. Израел отвърна с няколко въздушни удара.

Двете страни сложиха край на взаимните атаки в понеделник.

Израелската армия потвърди след това, че военновъздушната база "Рамат Давид" край израелския град Хайфа е била ударена по време на иранските ракетни удари. Израелските сили поясниха, че е била поразена некритична зона на базата и че няма пострадали.