Украински дрон нанесе днес удар в склад в Санкт Петербург, Русия, причинявайки голям пожар, предадоха Франс прес и ТАСС, като се позоваха на местните власти и свои кореспонденти.

"Санкт Петербург беше атакуван от безпилотни летателни апарати, използвани за военни цели“, каза губернаторът на втория по големина град в Русия - Александър Беглов, в публикация, разпространена в социалните мрежи. "Нападението е било насочено срещу обекти на гражданската инфраструктура“, уточни той, добавяйки, че се действа "за справяне с последствията“.

Според изображения, разпространявани в социални мрежи и местни медии, мишена са били складове, принадлежащи на руския гигант за онлайн търговия "Уайлдберис", отбелязва АФП. Обектите са разположени на Московско шосе, уточнява ТАСС.

Популярната в Русия компания е обект на украински атаки през последните дни. Удар в нощта срещу събота в Котовск, Тамбовска област, отне живота на осем работници. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че компанията съхранява и доставя компоненти, предназначени за производство на военна техника, посочва АФП.

Украйна засили ударите с дронове по цели дълбоко в руска територия през последните месеци, като атаките все по-често са насочени срещу логистична, промишлена и енергийна инфраструктура. Киев твърди, че поразява обекти, които подпомагат руската военна индустрия и снабдяването на армията, докато Москва определя тези действия като атаки срещу гражданска инфраструктура.

През последните дни компанията „Уайлдберис“ се оказа във фокуса на украинските удари. При атака срещу неин обект в Котовск, Тамбовска област, загинаха осем души. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че складове на компанията се използват за съхранение и доставка на компоненти за производство на военна техника. От своя страна Русия отрича цивилни логистични обекти да имат военно предназначение.

Санкт Петербург, вторият по големина град в Русия, сравнително рядко става обект на украински атаки в сравнение с граничните региони и Москва. Зачестяването на подобни удари обаче показва нарастващия обсег на украинските безпилотни системи и стремежа на Киев да оказва натиск върху логистичната инфраструктура в руския тил.