След успешната организация по време на музикалния фестивал PHILLGOOD през изминалия уикенд и засиления интерес към извънредните автобусни курсове, Община Пловдив ще осигури градски рейсове, които да се движат с удължено работно време за посетителите на фестивала HILLS OF ROCK и този уикенд.

Този път ще бъдат осигурени още повече автобуси, за да се улесни придвижването след края на концертната програма, съобщиха от Общината.

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Във фестивалните вечери линии №10, 15, 17 и 37 ще обслужват посетителите с допълнителни курсове между 00:30 и 01:30 часа след полунощ.

Автобусите ще извозват хората от района на Гребната база към различните квартали на Пловдив, като ще се движат на кратки интервали и на практика ще изпълняват ролята на своеобразни шатъли след концертите.

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Както и през миналия уикенд, временната начална и крайна спирка ще бъде разположена на ул. „Владивосток“, след бившия Спортен диспансер. Входът на автобусите ще се осъществява през ул. „Ясна поляна“, а изходът - през бул. „Шести септември“.

Увеличеният брой автобуси е част от организацията на Община Пловдив за по-бързо и комфортно извозване на посетителите и за намаляване на натоварването на автомобилния трафик в района след приключването на концертите.