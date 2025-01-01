Мерилин Менсън е третият хедлайнер на Hills of Rock 2026 в Пловдив, съобщиха организаторите.

Към фестивала се присъединяват още и Sex Pistols Featuring Frank Carter, Northlane и Last Train.

Провокатор, икона, културно явление, творчески хамелеон - Менсън е третият хедлайнер на Hills of Rock.

Артист, който от появата си изкривява границите на съвременната алтернативна култура и променя представата за това какво може да бъде световната рок сцена.

Датите са 24, 25 и 26 юли, мястото - Гребната база в Пловдив.