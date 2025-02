И Machine Head се присъединяват към HILLS OF ROCK 2025.

С всяко ново име, което фестивалът добавя, става все по-ясно - това лято Пловдив ще събере някои от най-желаните от българските фенове световни банди. Калифорнийската банда, предвождана от харизматичния Роб Флин, са хедлайнерите на 26 юли, втория фестивален ден.

Machine Head, The Smashing Pumpkins, Skunk Anansie, Gojira, Sepultura, Extreme, Static-X, While She Sleeps, Landmvrks, Rise Of The Northstar, As Everything Unfolds, Wolfmother и Vukovi и още - от 25 до 27 юли сцената на HILLS OF ROCK ще събере музикални величия, чието влияние се усеща в световната музикална история, но и съвременни лидери, които определят новия звук в тежката музика.

Най-големият фестивал за рок музика у нас: Нови имена за тазгодишното издание на HILLS OF ROCK

Новината бе съобщена от Стефан Еленков - изпълнителен директор на промоутърската компания Fest Team, платформата Ticket Station и организатор на Hills Of Rock по време на пресконференция, състояла се в заседателната зала на община Пловдив.

В нея участваха също кметът на Пловдив - Костадин Димитров, заместник-кметът по култура, археология и туризъм - Пламен Панов и Кирил Велчев - изпълнителен директор на Фондация „Пловдив 2019“, съобщиха от Общината.

„Очаква ни емблематична година със силни събития, едно от тях е Hills of Rock. Това е фестивал, който привлича много туристи, но и идват хора, които търсят повод, за да посетят Пловдив. Радвам се, че нашето сътрудничество продължава и ще направим хубави неща", каза кметът Костадин Димитров.

Стефан Еленков подчерта, че тази година Hills of Rock е с много балансирана програма. „Извън фестивала, на сцената на Античния театър ще видим също Дейвид Гарет, един от най-значимите артисти на нашето време - Ник Кейв и знаменитите прогресив метъл титани - Dream Theater.

Предстои да бъде обявено още едно световно име, с концерт на Античния, но засега ще го запазим в тайна“, каза още Стефан Еленков. Той благодари специално на кмета Костадин Димитров, на зам.- кмета Пламен Панов и на Кирил Велчев за отличното сътрудничество. Благодарение на това и политиката, която следва общината, тази година чрез „Фестивално лято - сцена Античен театър“ на отдел „Култура“ на всички промоутъри беше осигурена възможност да направят концерти на световни артисти на Античния театър.

„Това нямаше да се случи, ако не работехме така добре с Общината и с Фондацията. Обещаваме Пловдив да стане предпочитано място за концерти и събития. Очакваме повече посетители, защото в „Дългата седмица“ започваме в неделя и понеделник (20 и 21 юли) с Dream Theater и продължаваме с HILLS OF ROCK от 25 до 27 юли на Гребната база. Нямаме съмнения, че това ще е най-силното издание", каза още Стефан Еленков.

Пламен Панов представи данни за ефекта на фестивала върху ръста на туризма в Пловдив и региона. Статистиката за месеца, в който се провежда фестивала за 2024, спрямо същия период на 2023, (в който нямаше издание), сочи ръст от 13% по показател реализирани нощувки.

През 2024 г., Община Пловдив отбеляза увеличение от 11% на общите приходи от нощувки в местата за настаняване в сравнение с 2023 г. При българските граждани повишението е с 18% спрямо 2023 г., а при чуждестранните - с 4 % повече спрямо същия период на 2023 г.

„Радвам се, че колаборацията е отлична и ще имаме отново много силен сезон“, подчерта Панов.