Екип от архитекти, инженери и интериорни дизайнери ще работи безвъзмездно по възстановяването на пострадалите къщи от пожара в Трънско на 26 юли, каза за БТА интериорният дизайнер Симона Драговска.

Тя допълни, че Асоциацията на интериорните дизайнери в България (АИДБ) подкрепя кампанията за подпомагане на населението в община Трън, останало без домове, и призовава своите членове, партньори и съмишленици за всякакъв вид помощ за възстановяване на засегнатите жилища и построяването на нови преди зимата. Група от шестима души, тесни специалисти, ще работят тази събота и неделя по реновирането на постройките, които са единствен дом на местни хора.

За да започне работата веднага, са необходими материали за покриви, прозорци, врати, настилки, електроматериали, осветление, мебели и детайли, посочи още Драговска.

Цялата гилдия сега ще помогне – защото някога трънските майстори строители са построили България, сега новата смяна добри хора в тази държава ще помагат, добави тя.

Драговска допълни, че са необходими още доброволци, а може да се помогне на каузата и чрез дарения.

Както БТА информира, щетите от пожара, който горя в края на месец юли, са близо 10 000 дка гора, които са изгорели в трънските села Рани луг, Насалевци и Слишовци. Засегнати от огъня са били също близо 200 дка земеделска земя, както и около 40 къщи.

Доброволци, гасили пожара в трънските села, са с намерението да основат фондация, която ще се казва „Живите съкровища на Трънско". Парчета от клоните на вековния дъб в с. Насалевци, които обгоряха и впоследствие трябваше да бъдат окастрени, ще бъдат превърнати в почетни паметни сувенири, които ще бъдат пуснати в продажба. Със събраните средства ще бъде основана фондацията. Чрез нея ще се полагат повече грижи за вековните дървета в този край.