След обилните валежи на територията на Столичната община, аварийните екипи активно реагират на подадените сигнали за инциденти и затруднения по пътищата.

Към момента са обработени 35 сигнала, основно за паднали клони на дървета и образували се завирявания на улици и пътни участъци.

Движението по локалното платно на Южната дъга на Околовръстния път при бензиностанцията вече е възстановено, след като временно преминаването там беше затруднено заради завиряване.

Аварийните дейности са извършвани в районите „Витоша“, „Слатина“, „Триадица“, „Сердика“ и други части на града. Екипите на общината продължават да следят обстановката и са в готовност да реагират при нови сигнали от граждани.

От Столичната община призовават шофьорите и пешеходците да бъдат внимателни, особено на местата с натрупана вода и паднали клони.

От публикации в социалните мрежи става ясно, че наводнени участъци има и в "Княжево". Наводнено също е и пътното платно на острия завой при местността Черния кос, преди Владая в посока Перник.

Шофьорите да се движат с повишено внимание заради мократа настилка и намалената видимост.

До края на деня валежите от дъжд ще обхванат цялата страна, като по-значителни по количество ще бъдат в крайните южни райони, съобщават метеоролозите. Ще духа до умерен вятър от юг-югозапад, който постепенно ще се ориентира от север-северозапад, а в Източна България – от север-североизток. С промяната на вятъра ще започне и нахлуване на по-студен въздух.

Късно следобед в Североизточна България дъждът ще премине в сняг, като там и в Подбалкана се очакват поледици. Минималните температури ще бъдат между минус 3° и 2°, за София – около минус 3°, а максималните – между 3° и 8°, в столицата около 3°.

Оранжев код за опасно време

Обявен е оранжев код за значителни валежи от дъжд в южните райони на областите Смолян, Кърджали, Хасково, Ямбол и Бургас.

Оранжев код за валежи от дъжд и сняг и условия за поледици е в сила за областите Видин, Враца, Монтана, София, София-област, Перник, Кюстендил, Габрово, Велико Търново, Разград, Шумен, Търговище, Русе и Силистра.