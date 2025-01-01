Роднини на израелските заложници, държани от палестинската военизирана групировка "Хамас" и други ислямистки организации, участваха в демонстрация в пограничния район близо до ивицата Газа с искане близките им да бъдат освободени, предаде ДПА.

Шествието премина от кибуца Беери до мястото на музикалния фестивал "Нова", две от локациите, където на 7 октомври 2023 г. беше извършено ужасяващото терористично нападение на "Хамас". Проявата беше организирана в същия ден, в който армейски говорител оповести началото на следващата фаза от войната в Газа.

Роднините на оставащите 50 заложници – от които за живи са смятани най-малко 20 – се опасяват, че с близките им може да се случи най-лошото.

Военният натиск не спасява заложници, а ги убива, каза Офир Браславски, баща на Ром Браславски. В началото на август "Хамас" разпространи видеозапис с младия мъж, на който той има изтощен вид и е крайно отслабнал.

"Четиресет и двама заложници влязоха в Газа живи – а после се върнаха в чували за трупове. Не искам детето ми да бъде 43-ият!", каза Браславски. "Детето ми е гладно, жадно, уплашено, измъчено, умиращо. И никой – никой! – няма право да го осъжда на смърт."

Макабит Майер, леля на братята близнаци Гали и Зив Берман, обвини израелския премиер Бенямин Нетаняху, че свиква още десетки хиляди резервисти "на безсмислена мисия", която застрашава живота на скъпите за нея и за другите роднини техни близки, държани все още в Газа.