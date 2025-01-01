Пъстра и богата програма с много атракции и забавлание е подготвена тази година за Рибен фест Царево 2025, съобщиха организаторите.
Една от изненадите - за първи път в България ще има невиждано дрон шоу. 300 дрона, синхронизирани с музика и специално създадена хореография, ще озарят небето над града.
Това не е просто светлинно шоу - това е емоция. Денят е 6 септември, я мястото - Пристанище Царево. Входът е свободен.
Ути Бъчваров отново се готви за голямо кулинарно шоу на феста и ще зарадва жителите и гостите на града с вкусни ястия.
Ето и цялата програма за феста на 6 септември:
10:30 - Откриване на фестивалната програма - изпълнения на детски състави, женски фолклорни и танцови състави, местни рок групи13:00 - Обедно морско настроение с Духов оркестър Царево
14:00 - DJ party
17:00 - “Сладко vs Солено” - кулинарен дуел с Ханес Перфлер
18:00 - Кулинарното шоу на Ути Бъчваров - приготвяне на миди с ориз
19:30 - Официално приветствие от кмета на Царево Марин Киров
19:40 - Награждаване на победителите от състезанието по джет-ски
20:00 - Deep Zone Project
21:00 - Папи Ханс
22:00 - Светлинно шоу
22:10 - Гръцко парти с INA GAYARDI
Часовете са ориентировъчни, като са възможни промени в програмата.