Пъстра и богата програма с много атракции и забавлание е подготвена тази година за Рибен фест Царево 2025, съобщиха организаторите.

Една от изненадите - за първи път в България ще има невиждано дрон шоу. 300 дрона, синхронизирани с музика и специално създадена хореография, ще озарят небето над града.

Това не е просто светлинно шоу - това е емоция. Денят е 6 септември, я мястото - Пристанище Царево. Входът е свободен.

Ути Бъчваров отново се готви за голямо кулинарно шоу на феста и ще зарадва жителите и гостите на града с вкусни ястия.

istock

Ето и цялата програма за феста на 6 септември:

10:30 - Откриване на фестивалната програма - изпълнения на детски състави, женски фолклорни и танцови състави, местни рок групи13:00 - Обедно морско настроение с Духов оркестър Царево

14:00 - DJ party

17:00 - “Сладко vs Солено” - кулинарен дуел с Ханес Перфлер

18:00 - Кулинарното шоу на Ути Бъчваров - приготвяне на миди с ориз

19:30 - Официално приветствие от кмета на Царево Марин Киров

19:40 - Награждаване на победителите от състезанието по джет-ски

20:00 - Deep Zone Project

21:00 - Папи Ханс

22:00 - Светлинно шоу

22:10 - Гръцко парти с INA GAYARDI

Часовете са ориентировъчни, като са възможни промени в програмата.