Хващаме грип по-лесно, ако носът и шията ни са студени, обясни пред NOVA проф. Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести.

„Важно е краката ни да не са студени и мокри, особено при децата. Чрез охлаждането на крайниците – краката, шията, главата, отваряме вратата за вируси. Тогава нашата имунна система не може да достигне до мястото, където е необходимо да работи. Ако кръвоносните ни съдове са разширени и добре кръвооросени, клетките на имунната ни система ще се пренесат там”, поясни професорът.

Новият подвариант на грипа: Проф. Кантарджиев прогнозира повече заразени, но без тежки усложнения

По думите ѝ броят на заболелите от грип се повишава предвидимо. Динамиката е подобна на миналогодишната. В момента изцяло доминира вирусът на грип А подтип H3N2, а подтип Б ще се появи в края на грипната епидемия.

„Тези мутации, които настъпиха във вируса, засегнаха възможността му по-лесно да се разпространява”, поясни Христова.

Грипът настъпва: За какво да внимавате най-много

По отношение на новия подвариант на грипа преди няколко дни проф. Тодор Кантарджиев посочи: „Предава се по-лесно, но най-важното е, че не причинява заболяване по-тежко от другите подварианти. Не се кара по-трудно, не води до по-тежки усложнения“.

Той подчерта, че „ще бъдат заразени повече хора, защото е по-прилепчив и защото колективният имунитет е такъв, че предполага едно масово заразяване. Особено опасно е за децата. Особено опасно е за възрастовата група 5–14 години“.