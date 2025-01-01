Заради интензивното разпространение на грип и остри респираторни заболявания в страната, Министерството на здравеопазването напомня основните препоръки за предпазване и намаляване на риска от заразяване през настоящите празници.

Грипът и острите респираторни заболявания се предават лесно, като особено уязвими са бременните жени, възрастните хора, малките деца, тези с хронични заболявания и с отслабена имунна система. При хора от тези групи рискът от усложнения е по-висок.

Какви са общите мерки за намаляване на риска от заразяване по време на грипния сезон?

► Избягвайте струпвания на хора, особено на закрито;

► Избягвайте да пипате очите, носа или устата си, особено с неизмити ръце. Вирусите често се разпространяват, когато човек докосне нещо, което е замърсено с тях и след това докосне очите, носа или устата си;

► При възможност останете у дома, поне 4-5 дни след появата на симптомите, за да избегнат заразяването на други хора. Децата със симптоми на заболяване не бива да посещават организирани колективи;

► Ако не може да останете вкъщи по време на острата фаза на заболяването си, обмислете носенето на медицинска маска за лице на обществени места, в градския транспорт, лечебни заведения, аптеки, в дома и при контакт с други хора;

Какво трябва да знаем за маските?

По време на период на повишена активност на грип и остри респираторни заболявания медицински маски се използват от медицински персонал и се препоръчват за посетителите и пациентите в лечебните заведения; лица от рисковите групи (с изключение на малки деца) на закрито – в магазини, обществен транспорт, обществени места; членове на домакинството или други лица, полагащи грижи за болни от грип; болен от грип и остро респираторно заболяване при контакт с друго лице, напомнят от Здравното ни министерство.

Медицинските маски трябва да се поставят и носят правилно (да покриват лицето от основата на носа до брадичката), за да спомогнат за намаляване на риска от заразяване, поради излагане на инфекциозни капчици и аерозол, особено ако се използват заедно с други превантивни мерки, като избягване на близък контакт и поддържане на добра хигиена на ръцете, допълват от здравната институция.

Медицинската маска се сменя след продължителна употреба (повече от няколко часа) или когато се замърси или навлажни. След смяна маската се изхвърля в подходящо място и се извършва незабавно хигиена на ръцете преди докосване на предмети, повърхности или контакт с хора.

„Не забравяйте, че грипът не се лекува с антибиотици, а най-надеждният начин за предпазване от тежко протичане и усложнения остава ваксинацията. В България тя е безплатна за лица на и над 65 години“, посочват още от Министерство на здравеопазването.

За периода от 29 септември до 21 декември 2025 г. от изследвани 958 проби в Националната референтна лаборатория по грип и остри респираторни заболявания към Националния център по заразни и паразитни болести, в 10,8% (103 проби) са доказани грипни вируса А, с преобладаващ тип A/H3N2. По-голямата част от тях – 66 проби са доказани в рамките на седмицата от 15 до 21 декември, като 84% са при деца до 5-годишна възраст.

Допълнително са изолирани още 233 други респираторни причинители при деца от 0 до 5 години, в т.ч. риновируси, респираторно-синцитиални вируси, бока вируси, метапневмовируси, парагрипни вируси, коронавируси и др.

Поради удължените почивни дни обективен анализ на разпространението на грип и ОРЗ ще бъде възможен в края на първата работна седмица на януари, уточняват от здравната институция.