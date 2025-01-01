Голям пожар е избухнал над град Сливница днес, предаде БНТ. Сигналът за огъня е бил изпратен в 12:41 ч., а камбаната на местната църква бие от около час.

Запалила се е нива край населеното място, но впоследствие огънят е обхванал и борова гора, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР – София.

Областният управител на Софийска област Силвия Арнаутска заяви, че към този момент няма опасност за хората от града и не се налага евакуация. По думите ѝ пожарът бушува на около 400-500 метра от къщите.

Системата за предупреждения BG ALERT е била активирана в 13:56 ч.

"Пожар във Войнишка махала над гробищния парк в град Сливница. Бъдете внимателни и спазвайте указанията на властите! Областен управител на Софийска област", гласи текстът на предупреждението.

На място има пожарни автомобили, водоноски, доброволци и екипи на полицията, които се опитват да локализират пожара.