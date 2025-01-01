Около 22:30 ч. снощи автомобил се е врязал в детска площадка до бл. 38 в кв. “Христо Смирненски” в София. Това съобщи кметът на район "Слатина" Георги Илиев.

БГНЕС / FACEBOOK ПРОФИЛ НА ГЕОРГИ ИЛИЕВ - КМЕТ НА СЛАТИНА

Преди да се забие в детската площадка, употребилият алкохол шофьор е бил преследван от полицията. При гонката са нанесени поражения по три други превозни средства.

"Истинско чудо е, че няма пострадали, още повече, че живеещи там ми казаха, че 10 минути преди инцидента там е имало две семейства и децата са играли на площадката. В момента наш екип е там и разчиства площадката. Ще направим оценка на щетите и ще поискаме законово възможната компенсация", написа кметът във Facebook.

Извършителят е задържан, като направеният му на място тест е отчел 2,7 промила алкохол в издишания въздух. Предстои да му бъде взета и кръвна проба.

Според Илиев шофьорът е познат на полицията и е имал подобни прояви в миналото.

По случая се води разследване.