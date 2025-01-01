Литовският президент Гитанас Науседа предупреди за нарастваща заплаха от Русия след навлизането на повече от дузина дронове в полското въздушно пространство, съобщи ДПА.

"Русия умишлено разширява агресията си, представлявайки все по-голяма заплаха за Европа", написа той в "Екс".

"Роякът от дронове над полска територия е още едно доказателство за това, както и заплашителната реторика към източния фланг на НАТО. Светът трябва да спре агресора – да разруши военната му икономика и способността му да унищожава и убива", написа той.

Външният министър Кестутис Будрис изрази подобно мнение в "Екс": "Повтарящите се безразсъдни нарушения на въздушното пространство на НАТО от страна на Русия представляват пряка заплаха за сигурността на хората и критичната инфраструктура."

Той призова за "незабавно укрепване" на противовъздушната отбрана по границите на страните от западния военен алианс.

"Алиансът трябва да отговори с действия, а не само с опасения", заяви той.

Дронове също многократно са навлизали във въздушното пространство на Литва от началото на руската война срещу Украйна, отбелязва ДПА.

Подобно на Полша и другите две балтийски държави Естония и Латвия, Литва също е в състояние на тревога поради военни учения, които в момента се провеждат в съседна Беларус.