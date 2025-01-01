Полският президент Карол Навроцки обяви, че е решил да свика среща на Националния съвет за сигурност на страната в рамките на 48 часа, след като Полша свали дронове, навлезли във въздушното ѝ пространство по време на снощната широкомащабна руска атака в Западна Украйна, предаде Ройтерс.

„Новината, че в рамките на 48 часа ще разполагаме с пълната информация относно това, което се случи в Полша, ме накара да взема решение да свикам заседание на Националния съвет за сигурност в рамките на 48 часа“, заяви Навроцки и добави, че настоящата ситуация е безпрецедентен момент в историята на НАТО и Полша.

Говорителката на НАТО Алисън Харт междувременно каза, че официалните представители на алианса в Брюксел имат насрочена редовна среща за тази сутрин и на нея ще бъде обсъдено как бъде отговорено на навлизането на дроновете във въздушното пространство на Полша.

Харт добави, че генералният секретар на НАТО Марк Рюте поддържа контакт с полското ръководство и работи в тясно сътрудничество със страната. Тя също така потвърди, че противовъздушната отбрана на алианса е действала заедно с полските сили срещу дроновете.

Теоретично Полша би могла да активира Член 4 от договора за НАТО в отговор на нахлуването на дроновете, посочва Ройтерс. Този член предвижда провеждането на консултации, ако страна членка на НАТО смята, че териториалната ѝ цялост, политическата ѝ независимост или сигурността ѝ е заплашена.

Смята се, че към момента е крайно малко вероятно Полша да поиска военна помощ съгласно Член 5 от договора за НАТО.

Според източник от алианса НАТО не смята навлизането на дронове в полското въздушно пространство за атака.

„Това бе първият път, в който самолети на НАТО работиха срещу потенциални заплахи в съюзническото въздушно пространство“, каза още източникът, като добави че системите за противовъздушна отбрана „Пейтриът“ (Patriot) в региона са засекли дроновете с радарите си, но не са стреляли по тях.

Полски изтребители Ф-16, нидерландски Ф-35, италиански самолети за наблюдение и въздушен контрол и самолети за дозареждане във въздуха на НАТО са участвали в среднощната операция, уточни източникът.