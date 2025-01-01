Дрон порази жилищна сграда в Източна Полша, но никой не е пострадал, съобщи частната полска телевизия „Полсат“, като се позова на местната полиция, предаде Ройтерс.

Полша каза, че е свалила дронове, навлезли във въздушното ѝ пространство по време на широкомащабната руска атака в Западна Украйна снощи. Тя нарече навлизането на дроновете „акт на агресия“.

Операциите на полската и на съюзническата авиация, свързани с нарушаването на полското въздушно пространство, са приключили, но усилията за откриване на места, където може да са се разбили навлезлите обекти, продължават, заяви оперативното командване на полската армия.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че р уските дронове над Полша са опасен прецедент за Европа.

Според него осем руски дрона са били „насочени към“ Полша през нощта.

Атаката, предприета от Москва, принуди Варшава да активира противовъздушната си отбрана, предаде АФП.

„Не става дума само за един „Шахед“, който може да се нарече инцидент, а за най-малко осем ударни дрона, насочени към Полша“, заяви Зеленски, имайки предвид дроновете, проектирани в Иран и използвани от Москва, и добави, че инцидентът представлява „изключително опасен прецедент за Европа“.

Полският премиер Доналд Туск заяви, че нарушаването на полското въздушно пространство от няколко руски дрона през нощта е голяма провокация, насочена срещу членката на ЕС и НАТО, предаде АФП.

„Снощи станахме свидетели на нарушаване на полското въздушно пространство от значителен брой руски дронове“, каза той, осъждайки „провокацията в голям мащаб“.

Върховният дипломат на ЕС Кая Калас заяви, че Русия изглежда е нарушила умишлено полското въздушно пространство, след като Варшава изпрати изтребители да свалят руски дронове.

„Снощи в Полша видяхме най-сериозното нарушение на европейското въздушно пространство от Русия от началото на войната, а индикациите сочат, че то е било умишлено, а не случайно“, написа Калас в X, цитирана от АФП.

„ЕС изразява пълна солидарност с Полша. Войната на Русия ескалира, а не приключва“, добави тя.

Калас съобщава, че е в контакт с генералния секретар на НАТО Марк Рюте и с полския вицепремиер Радослав Шикорски. ЕС е съпричастен с Полша. Войната на Русия се усилва, а не приключва. Трябва да повишим цената за Москва, да увеличим подкрепата за Украйна и да инвестираме в европейската отбрана, призовава тя. Калас изразява подкрепа за развитието на отбранителна линия по източните европейски граници.

Председателят на Европейския съвет Антонио Коща написа в същата социална мрежа, че снощните събития ясно напомнят, че сигурността на един е свързана със сигурността на останалите. Той определя нарушаването на полското въздушно пространство като неприемливо. Коща заявява, че Русия безотговорно нарушава въздушното пространство на страните от ЕС и създава пряка заплаха за всички европейци и за европейската ключова инфраструктура. Полша е в правото си да предприеме необходимите стъпки за защита на своя суверенитет, мирът и сигурността на Европа не може да се възприемат като даденост, допълва той.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен написа, че нарушаването на полското въздушно пространство е безотговорно и е било извършено от над 10 руски дрона "Шахед".