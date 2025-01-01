Два неидентифицирани летателни апарата навлязоха от изток във въздушното пространство на Полша и се разбиха на територията ѝ, без да бъдат засечени от въздушната отбрана, съобщи Брюксел Сигнал. Един от обектите бе открит от граничарите в царевично поле край граничния пункт Тереспол, близо до Беларус, като първоначалните проверки не откриха експлозиви и няма пострадали. Според говорителя на Министерството на отбраната апаратът е паднал на около 300 метра от полско-беларуската граница.

В отделен случай на 6 септември в източна Полша бяха намерени останки от дрон без военни белези, за който властите предполагат, че е контрабанден. Един местен жител съобщи за Полстат Нюз, че върху апарата са открити кирилски надписи. Полските разследващи потвърдиха, че кирилски текст е бил намерен и на дрона от Тереспол.

Инцидентите станаха дни след като полският премиер Доналд Туск предупреди, че страната ще реагира със сила при нарушаване на въздушното ѝ пространство. „Всеки, който наруши въздушното пространство на Полша, трябва да очаква незабавна реакция от въоръжените сили“, заяви той на пресконференция в Ломжa на 5 септември, предупреждавайки, че провокациите могат да имат „много сериозни последствия“, включително „кинетично действие“.

Генерал Виеслав Кукула, главнокомандващ на полските въоръжени сили, съобщи, че дронове вече два пъти са нарушавали въздушното пространство на Полша на 3 септември, по време на руските ракетни и дронови удари по Украйна.

Опозиционни политици критикуваха правителството за липса на защита срещу дронове. Кшищоф Босак от Конфедерацията каза, че очевидно правителството не е подготвено, докато депутатът от PiS Яцек Сасин напомни критиките срещу министъра на отбраната Мариуш Блашчак от 2023 г., когато бе открита руска ракета в полска гора.

Най-драматичният случай досега бе през 2022 г., когато ракета се разби в Пржеводов край границата с Украйна, убивайки двама фермери. Украйна твърдеше, че е руска атака, но разследване на Полша и НАТО установи, че ракета е част от украинската въздушна отбрана.

Отделно, Полша реагира остро на задържането на полски монах в Беларус на 3 септември по обвинения в шпионаж. Властите в Полша нарекоха твърденията „абсурдни“ и обявиха, че случаят е „провокация“ от режима на Лукашенко, като анонсираха „отмездни мерки“ срещу Минск. Беларуските власти обвиниха монаха, който е от кармелитския манастир в Краков, че е събирал информация за военни обекти за полската Служба за вътрешна сигурност (ABW), предлагайки месечно заплащане и подаръци в замяна на сътрудничество.

Представителят на полските служби за сигурност Яцек Добжински заяви в Х: „Полските служби за сигурност не използват монаси за събиране на информация за военни учения. Това е още една провокация на режима на Лукашенко срещу нашата страна.“