Изтребител F-16 се разби в полския град Радом, а пилотът му загина, съобщиха специализираното издание The Aviationist и местната медия Echodnia.

Трагедията е станала по време на подготовка за авиошоу в града около 20:30 часа българско време. В социалните мрежи се появи видео, показващо последните секунди преди трагичния инцидент. На него се вижда как самолетът се спуска по време на маневра и се удря в земята.

F-16 е летял с максимална мощност с включен форсаж, маневрирайки в опит да завърши маневра. Видеото не показва следи от катапултиране.

Правителственият говорител Адам Шлапка потвърди смъртта на пилота в социалната мрежа X, но не даде повече подробности. Авиационното шоу в Радом, планирано за уикенда, е отменено. Министърът на отбраната пътува към мястото на инцидента.

На 23 август през нощта в Украйна изтребител МиГ-29 се разби при кацане след изпълнение на бойна мисия. В резултат загина пилотът майор Сергей Бондар, роден през 1979 г. Според местни медии загиналият войник е служил в бригада "Призракът на Киев“ и е заемал длъжността заместник-командир на ескадрила.

На 31 юли пък изтребител F-35 се разби във военноморска база в американския щат Калифорния. Самолетът падна в поле близо до Кадилак и Дикинсън Авеню в окръг Фресно. Според очевидци пилотът е успял да катапултира и е получил медицинска помощ на мястото на катастрофата.