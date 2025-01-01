Оставиха в ареста обвинения 50-годишен мъж за контрабанда на над 82 килограма марихуана, открит в района на Дунав мост-Русе, съобщиха от Агенция "Митници".

Окръжната прокуратура, съвместно с представители на Териториална дирекция Митница изнесоха допълнителна информация по случая със задържания на 17.декември - български гражданин, който пренесе през границата марихуана за над 1 300 000 лева.

В него взеха участие Радослав Градев - окръжен прокурор на Русе, Ст. Грозев - наблюдаващ прокурор, Володя Петров- директор на ТД Митница Русе и Ангел Боянов - началник - сектор „Борба с наркотрафика“ при ТД Митница Русе.

Престъплението е установено в района на мостовото съоръжение „Дунав мост“ при Русе, като на 17 декември, около 23:30 часа извършителят е влязъл в страната от Румъния.

Откриха 82 кг марихуана за 1,3 млн. лв. в колата на мъж, осъждан 16 пъти

На случен принцип митническите служители са извършили първоначален оглед и проверка на превозното средство, след което същото било отклонено и е била извършена щателна проверка на автомобила и товара.

Наркотикът, с общо тегло 82,3 килограма е бил укрит в четири панела, част от система за климатизация и отопление, която петдесет годишния И.С. – български гражданин, е пренасял с управляван от него товарен микробус.

Марихуаната била изключително добре и професионално опакована в общо седемдесет и три пакета, разпределени в четири метални панела. На база събраните доказателства Окръжна прокуратура е привлякла шофьора на автомобила в качеството на обвиняем - за пренасяне през границата на страната на високорискови наркотични вещества в особено големи размери.

Предвиденото наказание за това престъпление е от 15 до 20 години лишаване от свобода и глоба в размер до 300 000 лева. На 19 декември, Окръжен съд разгледа искането на наблюдаващия прокурор за вземане на най-тежката мярка „задържане под стража“ по отношение на мъжа и го уважи.

Съдът бе категоричен, че въпреки началния етап на разследването, по делото са събрани достатъчно и безспорни доказателства, от които може да се направи обосновано предположение относно авторството и характера на извършеното престъпление. Определението подлежи на обжалване пред Апелативен съд-Велико Търново.

Володя Петров - директор на ТД Митница Русе, изнесе данни за изтеклата година, от които стана ясно, че въпреки промяната на организацията на граничния контрол, митническите служители са предотвратили повече случаи и са задържали по-големи количества наркотични вещества спрямо 2024 година.

Това е в резултат на по-сериозната аналитична и превантивна работа на митническата администрация и работещите на терен служители. През тази година са открити 92 кг хашиш, което най-голямото количество, установявано в България през последните 15 години.

Освен това са предотвратени 3 опита за пренасяне на общо 47 кг кокаин и 92 кг марихуана при два случая. През настоящата година има ръст и при задържаните акцизни стоки.