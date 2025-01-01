Над 82 кг марихуана на стойност над 1,3 млн. лева задържаха митнически служители в района на Дунав мост – Русе.



Престъплението е установено в района на мостовото съоръжение „Дунав мост“ при Русе, като извършителят на 17 декември, около 23,30 часа е влязъл в Република България от Република Румъния.



Митническите служители на случен принцип са извършили първоначален оглед и проверка на превозното средство, след което то е било отклонено в специализираните помещения на ТД Митница Русе за щателна проверка на автомобила и товара.



Наркотикът с общо тегло 82,3 килограма е бил укрит в четири панела, част от система за климатизация и отопление, която 50-годишният И.С. - български гражданин, е пренасял с управляван от него товарен микробус. Марихуаната била изключително добре и професионално опакована в общо седемдесет и три пакета, разпределени в четири метални панела с размери: 120 см ширина, 204 см дължина и 8,5 см височина, с вложени в тях медни тръби. В резултат на добрата работа на служителите на ТД Митница-Русе наркотичните вещества са намерени и иззети.



След анализ на събраните доказателства Окръжна прокуратура-Русе е привлякла шофьора на автомобила в качеството на обвиняем за престъпление по чл. 242, ал. 4 вр. 2 от НК - за пренасяне през границата на страната на високорискови наркотични вещества в особено големи размери. Предвидено наказание за това престъпление е от 15 до 20 години лишаване от свобода и глоба в размер до 300 000 лева.



Извършителят е задържан за срок от 72 часа и на 19.12.2025 г. Окръжна прокуратура-Русе ще внесе искане за вземане на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо него.



Арестуваният е криминално проявен и до момента е осъждан 16 пъти за различни престъпления. Действията по разследването продължават под надзора на Окръжна прокуратура-Русе.

Извършената проверка е част от компенсиращите мерки на Агенция „Митници“ във връзка с отпадането на граничния контрол по вътрешните граници на ЕС след приемането на България за пълноправен член на Шенгенското пространство.