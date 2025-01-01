В Бобов дол бе проведена специализирана полицейска операция срещу наркоразпространението, при която бяха иззети 8 кг марихуана от няколко имота и лек автомобил в село Паничарево.

В кола с прекратена регистрация са намерени три чувала със суха зелена маса, реагираща положително на наркотест. В къщата са открити везни и два прозрачни спейсбека със същата субстанция. При проверка на друго жилище са открити плик и два буркана, пълни със суха зелена листна маса, също положителна за марихуана.

МВР

Установено е, че наркотиците са предоставяни от 29-годишен мъж от Перник, който е задържан в село Шатрово с полицейска мярка за 24 часа.

По случая са образувани три досъдебни производства.