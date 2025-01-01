Земеделските протести в Гърция продължават с блокади на ключови пътища и други обекти на транспортната инфраструктура на страната, съобщи телевизия „Скай“, позовавайки се на информация от фермерските организации.

Според информацията граничен пункт „Кулата-Промахон“ на българо-гръцката граница ще бъде затворен в продължение на около седем часа днес, като през него протестиращите фермери няма да пропускат товарни камиони. Леки автомобили и автобуси ще могат да преминават свободно, предава кореспондентът на БТА в Атина Иван Лазаров.

На пункта Евзони на границата между Гърция и Република Северна Македония също се очаква блокада в различни часови интервали днес, информира още „Скай“.

Продължава да е затворена магистралата Атина – Солун в района на Никея, където трафикът се пренасочва от полицията по обходни маршрути.

По Йонийската магистрала, свързваща континенталната част на Гърция с полуостров Пелопонес, също продължават протестните демонстрации. В района на Ангелокастро, където има установена фермерска блокада, движението се осъществява по обходни пътища.

Земеделците обявяват, че ще отварят части от националната пътна мрежа, за да улеснят пътуванията за Нова година, както направиха и за Коледа, като следващи решения за действията им се очакват след национална среща, насрочена за събота.

Според информация на „Скай“ няма да има блокади на гранични пунктове на 31 декември.

В интервю за телевизионния канал „Action 24“ премиерът на Гърция Кириакос Мицотакис отново заяви, че правителството е отворено за диалог с протестиращите фермери.

По-рано местни медии информираха за разделение в мненията и във фермерските среди. Част от протестиращите са решени да продължат с пътните блокади, а други заявяват готовност да влязат в преговори с представители на правителството.

Протестите на гръцките фермери започнаха в края на ноември заради забавянето на изплащането на земеделските субсидии в резултат на корупционен скандал в гръцката агенция за земеделски плащания ОПЕКЕПЕ.