От Центъра за градска мобилност (ЦГМ) в София публикуваха важна информация за плащанията с банкови карти в градския транспорт.

Във връзка с предстоящото преминаване към еврото като официална валута, се въвежда временна промяна в обработката и нотификациите при плащания с банкови карти в градския транспорт в периода 31 декември 2025 – 2 януари 2026 г.

Какво е важно да знаете?

За пътувания, извършени на 31 декември 2025 г. след 04:00 ч., известията за плащане (SMS, push нотификации и др.) ще бъдат получени на 1 януари 2026 г.

Пътуванията, извършени на 31 декември 2025 г. и 1 януари 2026 г., ще бъдат отчетени и таксувани по банковите карти на 2 януари 2026 г.

Промяната е временна и е свързана с техническите процеси по преминаването към новата валута, допълват от Градска моблиност.