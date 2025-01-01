"Министерският съвет прие решение, с което се прие Стратегия за организация на първично предлагане на държавни ценни книжа, насочени към индивидуални инвеститори в Република България" - това обяви министърът на финансите Теменужка Петкова след последното правителствено заседание за годината.

Тя обясни, че тава са непрофесионални инвеститори, физически и юридически лица. За да се стигне до това решение на МС и приемането на тази стратегия, със заповед на премиера беше създадена междуведомствена работна група с представители експерти от Министерство на финансите, БНБ и Комисията за финансов надзор, припомни Петкова.

Задачата на междуведомствената група бе да проучи какъв е международният опит в тази посока и да разработи стратегия, съответно и концепция, която да даде възможност на непрофесионалните инвеститори – физически и юридически лица, да участват директно на пазара на държавни ценни книжа в Република България, уточни министър Петкова.

Според нея това е важна стъпка, която ще даде възможност на всички български граждани, които имат такова желание, да участват в пазара на държавни ценни книжа у нас.

„По този начин ще се развие и капиталовият пазар в България, което е един от основните приоритети на ЕС в рамките на финансовата сфера. Така че, с днешното решение на МС пред българските граждани се отваря една изключително добра възможност за участие на пазара и за повишаване на финансовата грамотност на българските граждани“, посочи Теменужка Петкова.