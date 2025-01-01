Любовна драма със звук на газов пистолет завърши благополучно в Димитровград, съобщиха от полицията.

Скандал между кандидат-жених и майката на момичето е станал на 29 декември вечерта на улица „Трета“.

30-годишната жена не давала на 14-годишната си дъщеря да заживее с 16-годишния си приятел.

Той е отишъл в дома на момичето с пистолета, който е отмъкнал от дома на свой приятел - без негово знание.

Заплашил е майката с него като произвел изстрел във въздуха. Ядосаната жена се сборичкала с него и му отнела оръжието, което по-късно предала с протокол на полицаите, дошли мигновено на мястото на разигралата се драма.

Младежът и 38-годишен мъж, който при сборичкването го е ударил по главата, са задържани.