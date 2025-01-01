Предотвратиха любовна измама за 5 000 евро в Димитровград, съобщиха от полицията.

Униформените са получили информация, че 69-годишна хасковлийка ще преведе валутата на непознат мъж, с когото от месеци водила романтична кореспонденция в различни мобилни приложения.

Любовна измама, разбито сърце и кредити: Как мъж успя да подмами жена да му даде над 70 000 лв.

Представящият се за капитан на кораб мъж въвел жената в заблуждение, че се нуждае от лечение. Установено е, че това е втората сума, която жената щяла му изпрати чрез внасяне в „Bitcoin ATM“ устройство.

Точно пред устройството на булевард „Раковски“, тя е спряна от органите на реда минути преди превода. Първата изпратена сума била през април, за което е бил подаден сигнал от дъщеря ѝ.

По случая се води разследване. Към него ще бъдат приобщени и установените от 17 декември действия. Въпреки това жената не е подала жалба. Служителите опитали да ѝ изяснят схемата на измамните действия, но тя е отказвала да повярва, че е въведена в заблуждение.