Двама млади мъже загинаха при пътен инцидент на главния път (I-5) до Велико Търново, съобщиха от Областната дирекция на МВР.



На 29 декември 2025 г. около 19:40 ч. след изхода на областния град в посока към Дебелец настъпва катастрофа между лек автомобил БМВ с плевенска регистрация и товарен автомобил „Волво“ с прикачено полуремарке. Последният е управляван от правоспособен турски водач, движещ се в посока от Гурково към Велико Търново.

Водачът на лекия автомобил – 24-годишен мъж от Килифарево навлиза в насрещната лента и блъска челно товарния автомобил. Младият шофьор загива на място. Също на място загива и един от пътниците в автомобила – 22-годишен жител на същия град.

В автомобила са пътували още двама мъже. Единият е на 22 години, също от Килифарево, с разкъсан далак, настанен е в Многопрофилната областна болница за активно лечение във Велико Търново с опасност за живота. Вторият е от областния глад, на 30 години, също е настанен за лечение с фрактури, без опасност за живота.



Водачът на товарния автомобил е изпробван с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, пробите са отрицателни. Причините за настъпване на катастрофата са в процес на изясняване.



В Районното управление във Велико Търново е образувано досъдебно производство.