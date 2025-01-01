От 1 януари 2026 г. България официално влиза в еврозоната и заменя българския лев с евро. Преминаването към новата валута съвпада с посрещането на Новата година, когато хиляди българи ще празнуват в ресторанти и клубове в цялата страна. Заради необходимостта от техническо настройване на банковите системи обаче в нощта на прехода се очакват временни затруднения при плащанията с банкови карти.

3 дни до еврото: спира онлайн банкирането за дните около Нова година

По информация на банковия сектор между 21:00 ч. на 31 декември 2025 г. и 01:00 ч. на 1 януари 2026 г. ПОС терминали, банкомати и картови системи могат да работят частично или да бъдат напълно недостъпни. В този период разплащането ще е възможно само в брой. След полунощ услугите ще се възстановяват поетапно, като очакванията са до около час след настъпването на 2026 г. системите да преминат към стандартен режим на работа в евро.

Сред ресторантьорите настроенията са разнопосочни. Част от бизнеса е добре подготвен и приема ситуацията като неизбежна стъпка в процеса по въвеждането на новата валута. „Подготвили сме се – предупреждаваме всеки клиент предварително. Не е идеално, но е исторически момент и всички ще трябва да се адаптираме“, разказва собственик на заведение в София.

Някои заведения дори са решили изобщо да не работят в празничната нощ, за да избегнат напрежение и недоволство.

И сред клиентите мненията варират. Част от тях приемат промените спокойно. „Не е приятно, но ще се справим. Щом преминаваме към еврото – нормално е да има технически промени“, казва млада жена, запазила маса за новогодишната вечер. Други обаче са недоволни: „Хората са свикнали да плащат с карта. Носенето на големи суми в брой не е удобно, а и не е сигурно“, коментира посетител на столичен клуб.

За да избегнат неудобства, празнуващите са посъветвани да носят достатъчно пари в брой, тъй като за няколко часа банкоматите и ПОС терминалите може да не бъдат достъпни. Очаква се след полунощ постепенно всички системи да започнат работа в евро и услугите да се нормализират.

Новогодишната нощ тази година ще бъде не само празник, но и исторически момент за страната – България посреща не само 2026-а, но и първите часове с новата си валута.