След влизането на еврото в обращение всички данъци, такси и други плащания към държавата и общините ще се извършват в евро. Изключение от това правило е предвидено само за периода на двойно обращение на лева и еврото, който ще продължи един месец от датата на въвеждане на новата валута.

Паричните стойности в данъчните декларации ще се вписват във валутата, която е била официална в края на данъчния период, за който се подава документът. Ако този период завършва в рамките на двойното обращение, данъчните суми следва да бъдат посочени в евро.

Промени в данъчните декларации след въвеждане на еврото

Съгласно чл. 50 от Закона за въвеждане на еврото, стойностите в данъчните и осигурителните декларации, както и в други документи, свързани с изтекли периоди, ще се посочват в официалната валута, действаща към края на съответния данъчен или осигурителен период. За периодите, които попадат в рамките на двойното обращение (1–31 януари 2026 г.), декларациите задължително ще бъдат попълвани в евро. Декларациите за бъдещи данъчни периоди също ще се подават в официалната към момента на подаване валута – евро.

В документите по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, издавани след 1 януари 2026 г. и отнасящи се до предходни периоди, стойностите ще се вписват в левове, но сумите за плащане и възстановяване ще бъдат отбелязвани в евро.

Коригиращите декларации ще се попълват във валутата, която е била официална в края на периода, за който се подава корекцията.

Допълнителна информация е достъпна в Насоките за счетоводно отчитане, подготвени от работна група „Нефинансов сектор“ към Координационния съвет за подготовка на Република България за членство в еврозоната, с водеща институция Министерството на икономиката и индустрията.