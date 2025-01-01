33-годишен мъж е задържан за убийството на собствения си баща, извършено по особено мъчителен начин и с особена жестокост, съобщиха от Окръжна прокуратура - Габрово.



Инцидентът е станал вчера, 29 декември, около 15:15 часа в село Младен. Жертвата е 75-годишният К.Г., който е починал на място след нанасяне на множество прободни рани с нож в областта на гръдния кош.

Установен е извършителят на убийството - 33-годишен мъж, син на убития, с когото са живеели в едно домакинство. Предстои Окръжна прокуратура-Габрово да го привлече като обвиняем и да внесе искане в Окръжен съд - Габрово за вземане по отношение на него на мярка за неотклонение "задържане под стража".



Неотложните следствени действия са извършени от екип на РУ-Севлиево. Предстои провеждане на разпити на свидетели и назначаване на съдебно-медицинска експертиза за установяване на механизма на настъпване на смъртта на пострадалия.



Действията по разследването продължават под ръководството на Окръжна прокуратура - Габрово.