По природа съм търговец на думи, а думите са най-силният опиат, известен на човечеството, е цитат от прочута реч на Ръдиард Киплинг, произнесена пред Кралския колеж на хирурзите в Лондон на 14 февруари 1923 г.

Киплинг е първият британец, получил Нобеловата награда за литература през 1907 г. - той е роден на днешната дата в Бомбай (сега Мумбай), Индия, преди 160 години. Отличен е от Нобеловия комитет „за силата на своята наблюдателност, оригиналността на въображението, жизнеността на идеите и забележителния талант на разказвач“, пише в nobelprize.org.

Авторът, който се обръща към детето в своите „Приказки“ с „мое Безценно съкровище“, а историите му са изпъстрени с Майка ягуарка, Кротушка-хитрушка, павиани, хипопотами, слончета и раци, всъщност имал нещастно детство.

Киплинг е изпратен на 6 години от родителите си в Англия и е оставен за 5 години в сиропиталище в Саутсий, ужасите от което описва в историята „Блей, блей, Черна овца“ (1888 г.), пише Енциклопедия Британика. После той постъпва в Колежа на обединените служби в Уестуард Хо, Северен Девън - нов, евтин и посредствен интернат. Той преследва Киплинг до края на дните му – но винаги със славните места, упоменати в романа Stalky & Co (1899) и свързаните с тях истории – неуправляем рай, в който най-високите цели на английското образование се постигат сред врявата от насмешки, тормоз и бой.

Най-известната творба на Киплинг е „Книга за джунглата“, която той издава през 1894 г. Историите за момчето Маугли, отгледано от животни в тропическите гори и приключенията му с мечката Балу, пантерата Багира, тигъра Шир Хан и змията Ка са емблематични в детската литература.

ПИШЕ „КНИГА ЗА ДЖУНГЛАТА“ В САЩ

Киплинг е бил добър приятел с американския писател и издател Уолкът Балестие и се жени за неговата сестра Каролин „Кари“ Балестие през януари 1892 г., пише biography.com. Двойката купува земя от един от нейните братя във Върмонт, където строят мечтания си дом, наречен „Наулака“. Думата означава „безценно бижу“ на хинди.

Киплинг започва писането на „Книга за джунглата“ по времето, когато очаква първото си дете. Дъщеря му Джозефин се ражда през 1892 г. Според Би Би Си той ѝ подарява специално копие от произведението, в което пише: „Тази книга принадлежи на Джозефин Киплинг, за която тя бе написана от баща ѝ, май 1894 г.“. Скоро семейството на Киплинг се разраства с дъщерята Елси, родена през 1895 г. и син Джон (1897 г.). За съжаление Джозефин живее само шест години. И тя, и баща ѝ са повалени от пневмония през 1899 г., но тя почива от болестта. Смъртта ѝ разбива сърцето на Киплинг и той така и не се възстановява напълно от загубата, отбелязва biography.com.

Въпреки че е прекарал много време в Индия (включително 7 години работи като журналист там), той избира за историята си джунглата Сиони - място, което никога не е посещавал. Вместо това Киплинг се опира на опита на други творци. Според Ангъс Уилсън, който пише за живота и творчеството на писателя, Киплинг видял фотографии на тази джунгла, направени от неговите приятели Алек и Едмония „Тед“ Хил и слушал за впечатленията им от тези места. Той вероятно намерил вдъхновение и от творбите на британския художник, натуралист и писател Робърт Армитидж Стрендейл, включително от книгата му Mammalia of India („Бозайниците на Индия“), в която Стрендейл ги описва с илюстрации, пише Мартин Сеймур-Смит в биографията си за Киплинг.

Неговият баща Джон Локуд Киплинг бил илюстратор, музеен куратор и учител по рисуване. През 1891 г. той публикувал книгата Beast and Man in India: A Popular Sketch of Indian Animals in Their Relations with the People („Звяр и човек в Индия: популярни скици на индийски животни и техните отношения с хората“). На Киплинг старши са рисунките за някои от творбите на сина му, включително за „Книга за джунглата“ и новелата „Ким“ от 1901 г.

Първият пълнометражен филм излиза през 1942 г., но най-известната киноверсия на „Книга за джунглата“ досега е анимацията на Дисни от 1967 г. Студиото взима много от оригиналната история и я трансформира в семеен мюзикъл. Една от песните The Bare Necessities е номинирана за награда „Оскар“.

ЛЮБИМО СТИХОТВОРЕНИЕ

За отбелязване на Националния ден на поезията през 1995 г. програмата за книги на Би Би Си The Bookworm прави проучване, за да разбере кое е най-любимото стихотворение на британците. На първо място жителите на Острова избират „Ако“ на Киплинг, написано около 1895 г. Ето откъс от него в превод на Валери Петров:

„Ако в тълпата Лорда в теб опазиш,

в двореца — своя прост човешки смях;

Ако зачиташ всеки, но не лазиш;

ако от враг и свой не те е страх;

Ако запълниш хищната Минута

с шейсет секунди спринт, поне веднъж;

Светът е твой! Молбата ми е чута!

И главно, сине мой — ще бъдеш Мъж!“

След избухването на Първата световна война, Киплинг окуражава сина си Джон да се запише в армията. След смъртта на Джозефин, двамата стават изключително близки. Но Джон е отхвърлян заради проблемите си със зрението. Киплинг използва връзките си и успява да го запише в Ирландската гвардия.

През октомври 1915 година Ръдиард Киплинг получава вест, че синът му е изчезнал във Франция. Това разрушава връзката между родителите. Киплинг заминава във Франция да търси Джон, но усилията му са неуспешни. Киплинг продължава да пише, след като се завръща в Англия, но никога не се обръща към веселите и жизнерадостни детски приказки, пише biography.com.

През последните години от живота си Киплинг страда от язва, която отнема живота му на 18 януари 1936 г. Прахът му е погребан в Уестминстърското абатство в Ъгъла на поетите, редом до Томас Харди и Чарлз Дикенс.