Експлозия, причинена от пиротехника, предизвика пожар пред основното училище "Юлий Клович" в Загреб снощи, съобщава хърватската национална телевизия ХРТ.
Взривът е причинен от запалена пиратка, вързана за пластмасова туба, която е продължавала да гори, когато са пристигнали противопожарните сили. Пожарът е угасен бързо.
На видеокадри на очевидци се вижда, че експлозията е произвела силен шум и черен пушек, извиващ се нависоко.
Инцидентът се е случил вчера късно вечерта.