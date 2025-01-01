/ /iStock

Експлозия, причинена от пиротехника, предизвика пожар пред основното училище "Юлий Клович" в Загреб снощи, съобщава хърватската национална телевизия ХРТ.

Взривът е причинен от запалена пиратка, вързана за пластмасова туба, която е продължавала да гори, когато са пристигнали противопожарните сили. Пожарът е угасен бързо.

На видеокадри на очевидци се вижда, че експлозията е произвела силен шум и черен пушек, извиващ се нависоко.

Инцидентът се е случил вчера късно вечерта. 

Симона - Алекс Михалева/БТА
