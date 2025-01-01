Той е най-малкият в Тосканския архипелаг и един от последните затворнически острови в Европа: на италианския остров Горгона излежават присъдите си 90 затворници, разказва Deutsche Welle . Как изглежда делникът им?

Горгона, в централна Италия , е най-северният остров от Тосканския архипелаг. С площ от малко над два квадратни километра той е и най-малкият. Тук се намира един от последните затворнически острови в Европа . А самият затвор е доста по-различен от тези на континента.

„Прекарах пет години и половина в два други затвора. Когато дойдох тук, се почувствах почти свободен“, казва Пиеро, който има 20-годишна присъда. На остров Горгона е от две години и половина.

„В другите затвори трябваше да минаваме през 50 врати, за да стигнем до двора. Постоянно чуваш как се превъртат ключове в ключалки. А тук ти казват да отидеш сам до администрацията.“

"В сравнение с другите затвори тук е много по-добре"

Пиеро изтърпява присъдата си, като работи по съвместен проект с винарната "Фрескобалди", както и всички останали затворници, впрочем - всеки един от осъдените е длъжен да работи на острова, който се самоиздържа. А за положения труд затворниците - убийци, крадци, наркодилъри - получават заплата.

„Тук съм от четири месеца, от присъдата ми остават още осем години. Харесва ми на Горгона“, казва затворник на име Агази. А съкилийникът му Есуф потвърждава, че в Горгона е "много по-добре е, отколкото в другите затвори.“

Докато работят в избата, излежаващите присъди на затворническия остров са охранявани от 24-ма невъоръжени надзиратели.

"Разликата е огромна. Връзката със затворниците се основава на доверие, не на приятелство. Макар че понякога се зараждат и приятелства", казва надзирателят Джовани Вила.

До Горгона се стига след внимателен подбор

Последният опит за бягство от Горгона е бил през 1980-те години, казва директорът на затвора Джузепе Ренна. Да попаднеш на острова обаче също е трудно, обяснява той:

„Всеки затворник, който идва тук, е внимателно подбиран - след като сме се уверили, че не взема наркотици и не е агресивен. Дългата присъда не намалява шансовете за прехвърляне на острова, даже напротив - често ги увеличава. Тук процентът на повторно извършени престъпления е много нисък.“

Работата трябва да помогне на осъдените да възвърнат самочувствието си и да поемат отговорност.

„Вече от девет месеца съм тук и обожавам работата си. Ще продължа така до последния ден от присъдата си. Когато изляза, искам да стана ковач“, казва ни затворник на име Вакар.

Първа стъпка към едно по-добро бъдеще

След работа мъжете сами решават как да прекарват свободното си време. Могат да свирят, да ходят на фитнес или да играят джаги. Заключват ги само вечер – в рязък контраст с другите затвори . И все пак Горгона си остава затвор.

„Колкото и красив да е островът, мъжете тук все пак са лишени от най-важното – свободата си“, казва директорът Джузепе Ренна.

Горгона – островът на затворниците – е все пак важна първа крачка към едно по-добро бъдеще.