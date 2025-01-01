Авария остави без вода част от квартал в София, съобщиха от "Софийска вода".

Водата няма да поскъпва в градовете с държавни ВиК оператори

Във връзка с отстраняване на аварията на уличен водопровод в жк. "Христо Смирненски" се налага спиране на водоснабдяването в района между ул. "Слатинска река", ул. "Гео Милев", ул. "Кривина" и ул. "Боян Магесник".