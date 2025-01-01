ВиК операторите, част от системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), няма да повишават цените на водоснабдителните и канализационните услуги от 1 януари 2026 г., въпреки че актуализираните тарифи бяха одобрени с решение на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) от 22 декември 2025 г. Това означава, че жителите на градовете с общински дружества ще плащат по-висока цена, а на тези с държавни дружества (88,3% от общините) - не, съобщава NOVA.

Нова година – нови цени на водата

Новите цени бяха предложени за прилагане от началото на 2026 г. въз основа на одобрените от КЕВР бизнес планове на водните дружества. Основният мотив за актуализацията беше изпълнението на инвестиционни програми за подобряване на качеството и сигурността на ВиК услугите, както и покриването на оперативните разходи.

Въпреки това търговските дружества с държавно участие взеха решение на този етап да не въвеждат новите цени. Предвиденото увеличение няма да бъде приложено от 1 януари, с цел да се осигури преходен период за по-плавно адаптиране след приемането на еврото като официална валута в страната.

ВиК операторите се ангажират да информират своевременно своите потребители при всяка бъдеща промяна в цените на услугите.

Дружествата в "Български ВиК холдинг“ ЕАД, за които поскъпването няма да важи, са:

► "ВиК“ ЕООД – Благоевград - (Благоевград, Симитли, Разлог, Белица, Якоруда, Струмяни, Банско, Гоце Делчев, Гърмен, Сатовча, Хаджидимово.)

► "ВиК“ ЕАД – Бургас (Бургас, Айтос, Карнобат, Сунгурларе, Руен, Несебър, Поморие, Созопол, Царево, Приморско, Малко Търново, Камено, Средец, както и в два деривационни района - Деривация Камчия и Деривация Ясна Поляна.)

► "ВиК-Варна“ ООД – Варна (Варна, Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни чифлик, Дългопол, Провадия и Суворово.)

► "ВиК - Видин" ЕООД (Белоградчик, Бойница, Брегово, Видин, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци, Чупрене.)

► "Водоснабдяване и канализация“ ООД – Враца (Враца, Борован, Бяла Слатина, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Роман, Оряхово и Хайредин.)

► "ВиК“ ООД – Габрово ( Габрово, Трявна, Дряново, Севлиево.)

► "ВиК-Добрич“ АД – Добрич (Добрич-град, Добричка, Генерал Тошево, Балчик, Каварна, Шабла, Тервел и Крушари.)

► „В и К“ ООД – град Кърджали (Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Кърджали, Момчилград, Черноочене.)

► "Кюстендилска вода“ ЕООД - Кюстендил (Кюстендил, Дупница, Бобов дол, Бобошево, Рила, Кочериново, Невестино и Трекляно.)

► "ВиК“ АД – Ловеч (Априлици, Летница, Ловеч, Луковит, Тетевен, Угърчин и Ябланица.)

► "ВиК“ ООД – Монтана (Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Монтана, Чипровци, Якимово и Вършец.)

► "Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД ("ВиК“ ЕООД) – Пазарджик (Пазарджик; Септември; Лесичово, Белово и Велинград.)

► "Водоснабдяване и канализация“ ООД, гр. Перник (Перник, Радомир, Земен, Ковачевци, Брезник и Трън.)

► "ВиК“ ЕООД – Плевен (Плевен, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Червен бряг, Искър, Никопол, Левски, Белене, Гулянци, Пордим и Кнежа.)

► "ВиК“ ЕООД – Пловдив (Пловдив, Карлово, Първомай, Асеновград, Хисар, Съединение, Раковски, Брезово, Марица, Родопи, Кричим, Куклен, Стамболийски, Сопот, Перущица, Садово, Калояново, Лъки.)

► „Водоснабдяване-Дунав“ ЕООД – Разград (Разград, Лозница, Цар Калоян, Кубрат, Завет и Иваново.)

► „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ ООД – гр. Силистра (Силистра, Алфатар, Дулово, Кайнарджа, Главинци, Ситово и Тутракан.)

► "ВиК-Сливен“ ООД - Сливен (Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица.)

► "ВиК“ ЕООД - Смолян (Баните, Девин, Борино, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Смолян и Чепеларе.)

► "ВиК“ ЕООД – София - област (22 общини – Божурище, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Златица, Мирково, Чавдар, Челопеч, Ихтиман, Костенец, Костинброд, Пирдоп, Антон, Копривщица, Правец, Самоков, Своге, Сливница, Ботевград.)

► "ВиК“ ЕООД – Стара Загора - (Стара Загора, Казанлък, Раднево, Гълъбово, Чирпан, Гурково, Мъглиж, Николаево, Павел баня, Опан, Братя Даскалови.)

► "ВиК" ООД - Търговище (Антоново, Омуртаг, Опака, Попово, Търговище.)

► "ВиК" ЕООД - Хасково (Хасково, Харманли, Симеоновград, Любимец, Свиленград, Ивайловград, Маджарово, Минерални бани, Стамболово, Тополовград и Димитровград.)

► "ВиК-Шумен“ ООД - Шумен (Шумен, Велики Преслав, Венец, Върбица, Хитрино, Каолиново, Каспичан, Никола Козлево, Нови пазар и Смядово.)

► "ВиК“ ЕООД – Ямбол - (Ямбол, Тунджа, Елхово, Стралджа и Болярово.)

► "ВиК" ЕООД - Исперих (Исперих и Самуил)

► "ВиК Енерджи Груп" ЕООД