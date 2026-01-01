Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Смолян сезира Окръжната прокуратура за установено изхвърляне на опасни болнични отпадъци в контейнери в Мадан, съобщиха от РИОСВ. Контейнерите са запечатани и предадени за съхранение на терен, стопанисван от Община Мадан.

Опасните отпадъци са открити от екоинспекцията при проверка след получен сигнал. В контейнери за битови отпадъци, намиращи се в непосредствена близост до МБАЛ "Проф. д-р Константин Чилов" в Мадан, е констатирано изхвърляне на опасни медицински отпадъци - употребени игли, спринцовки с игли, както и замърсени с биологични течности салфетки, тампони, ръкавици и др. Опасните боклуци са генерирани от дейността на близките лечебни заведения, смесени с битови отпадъци, уточняват от инспекцията.

Прокуратурата е уведомена за допуснатото нарушение и създадените предпоставки за риск за здравето на населението. След проверката и установените нарушения от РИОСВ са изпратени писма до лечебните заведения в областта с напомняне за стриктно спазване на изискванията за регламентирано събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения.

В случай че прокуратурата не установи данни за извършено престъпление, от РИОСВ - Смолян ще наложат административни санкции на нарушителите, уточниха от екоинспекцията. Предвидената за подобни казуси минимална глоба е 7000 лв.

До контейнерите с опасни боклуци се намират местната болница, лекарски кабинети и център на "Спешна медицинска помощ".