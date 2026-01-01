Най-важното е да се промени фокусът от болнично лечение към промоция на здраве и превенция на заболяванията. Това каза пред журналисти новоизбраният министър на здравеопазването Катя Ивкова, която заедно с досегашния служебен министър на здравеопазването доц. Михаил Околийски влезе в сградата на Министерството на здравеопазването.

Трябва да има контрол върху разходите в здравеопазването, да има фокус върху майчиното и детското здравеопазване, като доц. Околийски и екипът му работиха доста върху тази тема, каза още Ивкова.

Коя е Катя Ивкова - министър на здравеопазването (Биография)

Предстои много работа, ще разчитаме и на подкрепата на второстепенните си разпоредители и може би персонално на доц. Околийски, добави тя. По думите ѝ предстои да се извършат анализи в Министерството на здравеопазването, за да се види кое е най-спешно. Проверката на всичко, свършено досега, е много важна, за да може да има надграждане и постигане на резултати, добави тя.

Оставяме предвидимо наследство, с ясни приоритети и отчет какво сме свършили, каза доц. Околийски. Разчитаме и очакваме приемственост на всички смислени дела, които сме направили, добави той.

По-рано днес парламентът избра правителството на Румен Радев.